С 10 октября в ТЦ заработают пункты вакцинации от гриппа

В Свердловской области набирает обороты вакцинация от гриппа. Накануне в медицинские учреждения поступили дополнительно еще 198 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, чтобы сезонная заболеваемость не перешла в эпидемию, 65% жителей региона должны быть привиты от гриппа.

«Совместно с минздравом решили сделать вакцинацию максимально доступной. С 10 октября поставить прививку можно будет не только в поликлиниках, но и в пяти крупных торговых центрах Екатеринбурга, а также в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Асбесте. Вакцина доступна для всех жителей старше 18 лет», – сообщил Денис Паслер в соцсетях. График работы пунктов вакцинации станет известен чуть позже.

«Сейчас мы разрабатываем удобный и для жителей, и для медиков график. Нужно обеспечить максимальную доступность пунктов вакцинации, в том числе для людей, занятых днем на работе. Рассматриваем варианты вечернего времени и выходных дней», – пояснила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

