Женщина получила 830 тысяч рублей пособий на несуществующего ребенка

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор женщине за мошенничество при получении детских пособий.

В 2020 году, находясь на территории Челябинской области, осужденная выдумала историю, что у нее родился ребенок вне больницы. Она попросила свою знакомую подтвердить этот факт в органах ЗАГС. На основе этих ложных данных сотрудники ЗАГС выдали свидетельство о рождении несуществующего ребенка. В июне 2025 года женщина обратилась за получением пособий в управление социальной политики № 26. Ей начислили в общей сложности свыше 826 тысяч рублей. Но обман вскоре был раскрыт.

В суде женщина раскаялась в содеянном. Она возместила причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначил в виде наказания штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

