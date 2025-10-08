«Люди не понимают законов физики». На Среднем Урале выросло число смертельных аварий с мотоциклистами

В Свердловской области с начала 2025 года погибло 35 байкеров, что на 10 человек больше, чем в прошлом году. Всего за девять месяцев Госавтоинспекция зарегистрировала 576 ДТП с участием мотоциклов. В них пострадали 264 человека. Чаще всего мотоциклетные аварии случались в выходные дни.

«Наибольшее количество нарушений за превышение скорости (более 3 тысяч случаев) регистрировалось среди мотоциклистов. Зафиксировано восемь случаев, когда превышение было более чем на 80 км/ч допустимого ограничения. При такой скорости любая кочка, любое падение – это минимальная выживаемость водителя. Даже автомобилисты так не разгоняются», – сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель отделения пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области Галина Кравченко.

Заведующий приемным отделением травматологической больницы № 36 в Екатеринбурге Абсатар Абдыганиев отметил, что за пять лет количество обращений к медикам после аварий с участием мотоциклов, велосипедов и самокатов выросло на 50%. Причем самые тяжелые травмы получают именно мотоциклисты: черепно-мозговые, сочетанные, полостные и переломы костей. «При поступлении пациентов с дорожно-транспортных происшествий в нашем приемном покое проводится медицинское освидетельствование на состояние опьянения. И зачастую у пострадавших выявляется алкоголь в крови или наркотические психоактивные вещества в моче. Я призываю всех участников дорожного движения серьезно относиться к своей и чужой жизни и здоровью», – добавил врач.

Представитель мотосообщества «Мотоджимхана Екатеринбург» Сергей Чиркунов признал, что прошедший мотосезон был худшим за последние 15 лет – из-за количества погибших байкеров. «С чем это связано? Я бы хотел сказать, что с пятнами на Солнце. Но, наверное, нет. Мотоциклистов становится все больше, и мы где-то не успеваем с профилактикой. Хотя проводим курсы по оказанию первой помощи и бесплатные тренировки по безопасному вождению. Почему чаще всего мотоциклисты превышают скорость? Отвечу так: давайте хорошо учить детей в школе. Это ведь законы физики, закон сохранения энергии. Люди не понимают, чем чреваты даже ненаказуемые +20 км/ч. Это увеличение тормозного пути в четыре раза. А это школьный курс физики», – заявил Чиркунов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

