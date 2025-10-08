В ГАИ обеспокоены ростом смертности детей, катающихся на питбайках и велосипедах

В Свердловской области увеличилось количество смертельных аварий с участием детей-велосипедистов и подростков на питбайках.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель отдела пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области Галина Кравченко, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 217 аварий с велосипедистами, в которых погибли 12 человек. Из них четверо – дети. Это тревожная цифра, поскольку до этого смертельная авария с несовершеннолетним велосипедистом была лишь в 2022 году.

Кроме того, в этом году в Свердловской области погибли уже двое подростков, которые катались на питбайках. В августе в Верхнем Дуброво погиб 16-летний парень, которого сбила легковая машина. Вчера, 7 октября, в поселке Ключевске 14-летний мальчик попал под колеса КамАЗа. «В обоих случаях детям подарили питбайки их бабушки и дедушки. А причиной аварий стали маневры водителей машин. Автомобиль «Лада» пошел на обгон и выехал на встречную полосу, по которой ехал питбайк. КамАЗ не уступил дорогу питбайку, который двигался справа. Но стоит отметить, что если бы детей не было на дорогах, трагедий бы не случилось», – сказала Галина Кравченко.

Представитель мотосообщества «Мотоджимхана Екатеринбург» Сергей Чиркунов заявил, что профилактика аварий с питбайками – это ответственность родителей подростков: «Как правило, на питбайках гоняют мальчишки и девочки 14-15 лет. Их не должно быть на дорогах общего пользования».

Галина Кравченко призвала родителей не покупать детям транспорт, не соответствующий их возрасту. «Такие подарки – не лучшее решение», – отметила представитель Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

