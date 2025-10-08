На Качканарском горно-обогатительном комбинате оцифровали производство окатышей

В цехе окатышей ЕВРАЗ КГОК модернизировали ключевые агрегаты – обжиговые машины № 3 и № 4. Выполнено объединение двух операторских пунктов и проведена модернизация автоматизированной системы управления обжигом, установлены современные пульты управления. Производство окатышей стало эффективнее, а работа сотрудников цеха – комфортнее, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗ.

Все показания технологического процесса оцифрованы и выводятся на большие экраны. Высокие температуры, давление, газовое оборудование, вытяжная система – все, что требует постоянного внимания и контроля. Автоматизация снизила нагрузку на сотрудников и свела к минимуму ручные операции. Управление стало более простым и точным, и за счет этого сократилось число отказов оборудования.

Модернизация обжиговых машин продолжится. В цехе окатышей планируют провести модернизацию на оставшихся двух обжиговые машинах № 1 и № 2. Таким образом, все ключевые агрегаты выйдут на качественно новый уровень работы.

«Внедрение современных цифровых технологий на ЕВРАЗ КГОК ведется постоянно по всем направлениям деятельности. Так, в этом году на комбинате реализовали инвестпроект для повышения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, внедрив систему «Автоматизированный диагностический контроль ГТС». Система замеряет множество параметров, быстро и точно предупреждает о перегрузках хранилищ и возможных сейсмических явлениях. Это в свою очередь повышает эффективность и создает более комфортные условия труда для работы гидротехников», – рассказали в компании.

Качканар

