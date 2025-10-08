Археологи нашли на «Динамо» более 150 артефактов XVIII-XX веков: теперь там нельзя строить

На территории стадиона «Динамо», где сейчас находится небольшая футбольная коробка, выявлен объект культурного наследия: там нашли более 150 предметов, изготовленных в XVIII – начале XX веков.

Фото: Управление госохраны ОКН

Как следует из заключения государственной историко-культурной экспертизы Управления госохраны ОКН Свердловской области, археологические изыскания провели в связи с планом строительства на территории стадиона крытой ледовой арены.

Фото: Управление госохраны ОКН

Эксперты выкопали два стратиграфических шурфа. В первом обнаружены 29 археологических артефактов (кости домашних животных, фрагменты глиняной посуды). Во втором – 126 артефактов, не считая костей домашних животных: гончарная поливная и неполивная керамика, изделия из железа, меди, дерева и др.

В документе говорится: «Эксперт считает невозможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов, на земельном участке под объект «Строительство крытой ледовой арены на территории спортивного комплекса «Динамо» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Василия Еремина, 12».

Екатеринбург, Елена Владимирова

