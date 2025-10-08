Психологи объяснили, почему у синдрома самозванца «женское лицо»

Согласно данным метаанализа, который провели специалисты из Калифорнийского университета (с участием более 42 тысяч человек), женщины гораздо чаще мужчин сомневаются в своем профессионализме (40% против 29%) и менее уверены в своих силах (54% против 65%). Как пояснили эксперты, корни этой проблемы часто уходят в детство и усугубляются социальными стереотипами.

«Если в семье ребенок часто сталкивается с критикой и завышенными требованиями, во взрослом возрасте он усваивает, что его личностная ценность измеряется исключительно достижениями», – отмечает руководитель психосоциальной службы Свердловской областной клинической психиатрической больницы Марина Бегларова.

По ее словам, к развитию синдрома также ведут перфекционизм, при котором любая ошибка воспринимается как доказательство некомпетентности, низкая самооценка и бесконтрольное потребление контента из социальных сетей, где все демонстрируют исключительную успешность.

Клинический психолог из Москвы Злата Попович добавляет, что в таких сферах как наука или технологии женщинам зачастую приходится доказывать свою компетентность активнее, чем мужчинам. «Бесконечная гонка в желании доказать что-то себе и другим ставит человека в невротическую ловушку, ведущую к хроническому поиску проблем, самообману и эмоциональному истощению», – убеждена специалист.

Эксперты сходятся во мнении, что первый шаг к решению проблемы – это ее признание. Затем стоит составить список достижений, положительных отзывов и наград. «Запоминать, а лучше – записывать комплименты. Это позволяет увидеть ситуацию объективно», – советует Злата Попович. Этот список нужно регулярно перечитывать, особенно в моменты сомнений.

Важно искать поддержку в близких: обсуждать свои страхи с друзьями или наставниками. «Вы удивитесь, сколько людей испытывают похожие чувства», – комментирует Марина Бегларова.

Смена фокуса внимания также может помочь: «Не надо сравнивать себя с другими, лучше сосредоточиться на собственном прогрессе», – рекомендует она. Психолог призывает хвалить себя за маленькие победы и учиться принимать похвалу от окружающих.

Злата Попович советует относиться к себе как к лучшему другу. Это помогает дистанцироваться от гнетущих мыслей и дать себе эмоциональную передышку.

«Синдром самозванца – это призрачный конструкт, который отдаляется по мере вашего роста. Всегда будут люди умнее или успешнее, поэтому важно бороться не с мифическим «несовершенством», а с конкретными страхами по отдельности», – резюмирует эксперт.

Екатеринбург, Таисия Косачева

