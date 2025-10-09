Врачи рассказали, что делать, если ребенок отказывается есть мясо

Отказ детей есть определенные виды мяса – не каприз и плохое поведение, а проявление эмпатии и этап личностного развития. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» высказала диетолог Свердловского облцентра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева.

По словам эксперта, в раннем возрасте дети склонны наделять животных человеческими чертами – мыслями и чувствами. «Они проявляют эмпатию и очень легко проецируют свои эмоции на других: «Если это чувствую я, то и свинка тоже», – пояснила Гусева. – Причинить вред такому «очеловеченному» существу противоречит внутреннему чувству справедливости ребенка, что и провоцирует отказ от мясных продуктов».

Значительную роль в этом процессе, как отметила специалист, играет медиаконтент. «В мультфильмах животные размышляют, учатся, получают опыт. В осознании ребенка эти герои – такие же «дети», как он сам, поэтому они не могут ассоциироваться с продуктами питания», – добавила диетолог.

Гусева призвала родителей уважать такой выбор ребенка и отнестись к периоду отказа от мяса с пониманием. «Это часть развития и роста ребенка как личности, когда он учится проявлять эмпатию и критическое мышление», – подчеркнула она.

В то же время эксперт рекомендует не забывать о сбалансированности рациона и искать альтернативные источники белка: яйца, орехи, молочные продукты. «Не стоит пренебрегать консультациями педиатра, – предупредила Гусева. – Если ребенок отказывается от мяса, важно проводить диагностику возможных дефицитов, связанных с низким потреблением белковой продукции».

Врач-педиатр высшей квалификационной категории, заведующая отделением неотложной помощи детям «УГМК-Здоровье» Алия Тугеева добавляет: причина отказа от мяса может заключаться в семейных пищевых привычках. Если в рационе преобладают полуфабрикаты, сосиски и колбасы, которые легко прожевать, ребенок просто не приучается к более твердой пище.

«Чаще не от определенных видов мяса отказываются, а от того, что трудно поддается жеванию», – отмечает эксперт.

Нежелание детей есть мясные продукты – индивидуальный вопрос. С одной стороны, это попытка ребенка понять себя и окружающий мир, с другой – возможные недостатки артикуляционного аппарата и железодефицитная анемия.

