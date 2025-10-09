Полиция нашла вандала, который разбил створку турникета в метро

Правоохранители установили личность и задержали молодого человека, который 26 сентября разбил створку турникета в екатеринбургском метро.

Как сообщает официальный телеграм-канал метрополитена, инцидент произошел на станции «Ботаническая». Два молодых человека решили пройти в метро бесплатно, за пассажиркой, оплатившей проезд. Один из них пройти следом за ней не успел, разбил закрывающуюся створку турникета и убежал. В тот день безбилетникам удалось скрыться, но спустя неделю их задержали на станции «Чкаловская» благодаря современной системе видеонаблюдения.

Молодой человек полностью признал свою вину и будет обязан в полном объеме возместить метрополитену нанесенный ущерб.

«Разбитые створки турникета – в лучшем случае административный штраф, в худшем – уголовная статья за вандализм. Как правило, нарушителей очень быстро задерживают, вычисляя их по видеокамерам, и привлекают к ответственности», – отметили в метро.

Екатеринбург, Елена Владимирова

