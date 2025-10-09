В метро Екатеринбурга начали проверять гаджеты

В екатеринбургском метрополитене усилили меры безопасности. Теперь во время досмотра пассажиров просят включать телефоны, фотоаппараты, ноутбуки и любые другие гаджеты. Подчеркивается, что сотрудники подземки не проверяют содержимое телефонов, им просто нужно удостовериться, что устройство рабочее. Дело в том, что террористы могут использовать гаджеты для проноса взрывчатки или запрещенных веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверки в метро идут выборочно. Служба безопасности чаще проверяет телефоны мужчин и молодых парней. Стоит отметить, что в аэропорту, на автовокзалах и железнодорожном вокзале Екатеринбурга практику проверки электронных устройств ввели давно, и там требование включить экран смартфона касается всех пассажиров без исключений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube