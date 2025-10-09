Первоуральские врачи заменили мужчине оба тазобедренных сустава

В Первоуральской горбольнице 54-летнему местному жителю заменили разрушенные тазобедренные суставы эндопротезами, чтобы поставить его на ноги и избавить от боли.

«Боли днем и ночью, которые начались около двух лет назад, были ужасные, ни ходить, ни сидеть, ни спать не мог. Ноги болели полностью, прямо от ступней. Ситуацию усугубили лишний вес, возраст и перенесенный ранее ковид», – рассказал пациент.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, поначалу мужчина обратился за помощью к сотрудникам медучреждений Екатеринбурга, но потом узнал, что такие операции начали делать и в Первоуральске.

Одну ногу первоуральцу прооперировали в августе. Эндопротез хорошо прижился, реабилитация прошла быстро, и уже в конце сентября травматологи прооперировали сустав на второй ноге. Боли ушли сразу после операции.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube