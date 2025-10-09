Свердловчане заплатят почти 7 миллиардов рублей имущественных налогов

Налоговая служба разослала уже 1,3 миллиона уведомлений свердловчанам об уплате имущественного, земельного и транспортного налогов до 1 декабря 2025 года. Остальные 450 тысяч уведомлений будут направлены по почте заказанными письмами, сообщил на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

Общая сумма имущественных налогов за 2024 год составляет 6,9 миллиарда рублей. Это на 8% выше, чем было за предыдущий период. Ваняшин отметил, что это связано с увеличением объектов налогооблажения, а также ростом кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков.

«В этом году будет разослано на 150 тысяч уведомлений больше, чем в прошлом году. Дело в том, что налогоплательщикам, которым начислен налог менее 300 рублей, уведомление отправляется сразу за два или три года. В прошлом году они не получали квитанцию, а в этом – да. А в целом количество налогоплательщиков в регионе значительно не изменилось», – сообщил Павел Ваняшин.

Налоговик отметил, что в основном налоговые уведомления приходят в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Если у жителей возникли вопросы, они могут задать вопрос прямо на сайте, позвонить в контакт-центр или обратиться в налоговый орган лично. Напомним, что на сайте ФНС появилась промостраница https://www.nalog.gov.ru/nu/, где даются ответы на типичные вопросы по уплате налогов.

