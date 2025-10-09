122 тысячи свердловских вкладчиков получили налоговые уведомления на общую сумму 8 миллиардов рублей

В налоговые уведомления, которые ФНС начала рассылать жителям Свердловской области, помимо имущественных налогов включен расчет налога на НДФЛ. Он касается тех налогоплательщиков, которые в 2024 году получили доход в виде процентов по вкладам в банках свыше 210 тысяч рублей, выиграли в казино, либо имеют годовой доход, превышающий несколько миллионов рублей.

«В 2025 году в Свердловской области 122 тысячам физических лиц направлены сводные уведомления на суммы НДФЛ более 8 миллиардов рублей. Основные изменения коснулись расчета налога на доходы в виде процентов по банковским вкладам. В этом году необлагаемая сумма составляет 210 тысяч рублей, она рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ, которая была 21%. В прошлом году необлагаемая сумма составляла 150 тысяч рублей. При расчете налога суммируются все сведения, которые налоговая служба получает из банков, находящихся на территории России», – объяснил на пресс-конференции главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Свердловской области Александр Смолин.

Он отметил, что изменений в части расчета прогрессивной шкалы НДФЛ нет. Однако некоторые виды дохода физлица не подлежат налогообложению, например, выручка от продажи имущества. При расчете налога на выигрыш в казино необлагаемая сумма составляет всего 4 тысячи рублей.

Напомним, что все налоги уплачиваются одной суммой в виде единого налогового платежа. Оплатить квитанцию необходимо до 1 декабря 2025 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

