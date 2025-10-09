На озере Тумба погиб сборщик клюквы (ФОТО)

В Тавдинском районе расследуют смерть местного жителя 1980 г.р., который погиб во время похода за клюквой на озеро Тумба.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что сначала другие ягодники сообщили в полицию об исчезновении товарища. Их компаньон, в одиночку переправлявшийся на моторной лодке через озеро, внезапно пропал. При этом лодка стояла посреди озера. Подобравшись к ней, сыщики уголовного розыска обнаружили тело пропавшего, который лежал в воде, зацепившись за винт. С берега его видно не было. Оперативники и сотрудники МЧС доставили лодку и тело мужчины к берегу, после чего сообщили о несчастном случае коллегам из СКР.

В пресс-службе СУ СКР Свердловской области сообщили, что по факту смерти мужчины организовано проведение процессуальной проверки. Пока следователям удалось выяснить, что пострадавший по неустановленной пока причине выпал из лодки, после чего получил травмы от винта работающего лодочного мотора. Полученные повреждения не позволили ему выбраться из воды, и мужчина погиб.

Тавда, Елена Владимирова

