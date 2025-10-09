К окончанию школы до 70% выпускников страдают близорукостью

Уральские офтальмологи бьют тревогу: с каждым годом количество детей, страдающих близорукостью, растет. Сейчас среди детей детсадовского возраста миопию диагностируют примерно у 10%, среди выпускников школ – до 70%, сообщает областной минздрав в материале, посвященном Всемирному дню зрения.

«Это серьезная проблема, особенно если учесть, что до 18 лет лечение невозможно, только коррекция с помощью очков или контактных линз. Многое здесь зависит от родителей и от того, насколько своевременно они приведут детей на осмотр к специалисту», – отметила главный внештатный специалист-офтальмолог детского населения министерства здравоохранения Свердловской области Елена Степанова.

Близорукость у современных детей развивается из-за особенностей их образа жизни. Использование гаджетов в таком объеме, как это происходит сегодня, способствует усилению близорукости в среднем в восемь раз, так как дисплеи планшетов и телефонов дети располагают слишком близко от глаз – на расстоянии около 20 сантиметров, при этом проводят у экрана не минуты, а часы. Врачи-офтальмологи уверены: именно гаджеты являются триггером к развитию рефракционной патологии, поэтому пользование ими дошкольникам необходимо запрещать, а ученикам начальной школы ограничивать 40 минутами в день.

Кроме того, офтальмологи напоминают, что хорошей профилактикой миопии для детей являются прогулки не менее двух часов в день, активный образ жизни. Глазные мышцы расслабляются, когда человек смотрит вдаль, поэтому так важно проводить время на свежем воздухе.

