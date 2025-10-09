ГК «КОРТРОС» с проектом «Академический» вошла в топ-10 социально ответственных девелоперов России

Группа компаний «КОРТРОС» с проектом комплексного развития территории «Академический» вошла в топ-10 социально ответственных девелоперов России, и в топ-5 Свердловской области. Исследование провел аналитический центр «Эксперт».

Рейтинг выделил девелоперов, которые не ограничиваются строительством жилья, а активно развивают социально-культурную инфраструктуру, создавая комфортную городскую среду. Оценке подлежали крупнейшие компании, входящие в топ-50 по объему ввода жилой недвижимости за последние три года. По данным аналитиков, в 2022-2024 годах эти девелоперы ввели в эксплуатацию более 500 объектов социально-культурного назначения. На территории Урала за этот период крупнейшие застройщики возвели более ста объектов социальной инфраструктуры.

В Академическом ГК «КОРТРОС» с момента создания района вместе с органами власти наращивает инфраструктуру. На этапе подготовки градостроительной документации компания закладывает размещение социальных объектов в каждом квартале. Девелопер выделяет земельные участки, обеспечивает их инженерной инфраструктурой, проектирует здания.

«Попадание в рейтинг социально ответственных девелоперов – важное признание для нашей команды. С самого начала мы создаем «Академический» как полноценный район, где жилье, школы, детские сады, спорт и культура образуют единую среду. Для нас развитие социальной инфраструктуры – не обязанность, а осознанная стратегия: строить не квадратные метры, а качество жизни», – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Сегодня на территории «Академического» уже функционируют: 6 школ, 15 детских садов, детская и взрослая поликлиники, музыкальная и художественная школы, Дворец дзюдо, Академия тенниса, районный суд и администрация, МФЦ, отделения полиции и прокуратура.

