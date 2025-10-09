На Урале завершились съемки фильма о фронтовой агитбригаде (ФОТО)

На Урале завершились съемки художественного фильма «Агитбригада. Серая зона», посвященного подвигу фронтовых агитбригад в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ДИПе, основные съемки прошли возле руин храма Симеона Верхотурского в двенадцати километрах от села Булзи в Челябинской области. Здесь воссоздали обстановку Смоленской области 1943 года, где, по сюжету, советские актеры выступают на линии соприкосновения – в так называемой серой зоне.

В съемочную группу вошли артисты из разных регионов страны – от Москвы и Симферополя до Екатеринбурга, Тюмени и Ноябрьска. На отдельные роли претендовали более 15 кандидатов.

На данный момент картина находится в стадии монтажа. Организаторы планируют представить фильм ко Дню Победы в следующем году и показать на более чем 30 телеканалах по всей стране.

Екатеринбург, Елена Владимирова

