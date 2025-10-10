«Высшее образование – это каркас». Эксперты рассказали, почему курьер в моменте заработает больше, но проиграет вдолгую

В Екатеринбурге прошла конференция «Импульс Т1», на которой обсудили будущее IT-отрасли, развитие цифровых сервисов, проблемы, связанные с внедрением искусственного интеллекта и, конечно, ситуацию с кадрами. Общая негативная тенденция на рынке труда затрагивает и IT: как с ней справляются вузы и крупные компании, почему в моменте студенты могут прельститься работой курьера, но все равно пойдут пересдавать математику, и стоит ли опасаться, что ИИ украдет рабочие места у айтишников, рассказали эксперты ИТ-холдинга Т1, банка ВТБ и Уральского федерального университета.

Дома лучше

В Свердловской области все больше специалистов в сфере IT предпочитают переезду в Москву или Санкт-Петербург возможность остаться в родном регионе. Представители ИТ-холдинга Т1 вместе с hh.ru провели опрос и выяснили, что 16% айтишников получали предложения о релокации в столичные регионы, но решили остаться в Екатеринбурге, и сейчас 29% опрошенных специалистов трудятся удаленно на предприятиях, базирующихся в Москве и Санкт-Петербурге, а 18% – в региональных филиалах крупных IT-компаний. Как пояснила заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова, зная эту тенденцию, представители компании даже выработали стратегию развития IT-хабов в городах присутствия. Екатеринбург – один из них, тут работает более 400 специалистов, а всего на Урале – больше 600 человек. «Мы стараемся создать целое сообщество здесь, чтобы людям было интересно жить и развиваться именно в Екатеринбурге, при этом оставаться со своей семьей, но работать с крупными проектами в командах, набранных из разных точек России», – рассказала она.

Директор Бизнес-школы УрФУ, лидер ресурсного центра «Точка кипения – Екатеринбург» Лариса Малышева подчеркнула, что регионы заинтересованы в том, чтобы переломить тренд на глобализацию и мобильность студентов, который сохранялся многие годы. «Долгое время мы жили в условиях глобализации, все образовательные программы были состыкованы в рамках Болонской системы с зарубежными практиками. Мы были страной, которая поставляла на экспорт талантливые кадры. И сейчас нам, конечно, хочется, чтобы «где родился, там и пригодился». Задача малых городов – сделать так, чтобы туда возвращались», – отметила она.

В этом смысле IT-специалисты могут выбирать. «Жить в столицах сложнее: ипотека, расстояния, бытовой уровень комфорта. Мы же предлагаем человеку, оставаясь в своем городе, выполнять как локальные проекты для своего региона, так и федеральные для всей страны», – добавила Екатерина Колесникова.

Кому нужна «вышка»

Директор Школы бакалавриата ИРИТ-РТФ УрФУ Максим Новиков рассказал, что кадровые проблемы в сфере IT несколько усугубляет наличие вакансий, не требующих квалификации или даже образования. «Есть студенты, которые даже на первом курсе задумываются: «А зачем мне университет? Что он мне может дать? Возможно, мне стоит пойти зарабатывать деньги прямо сейчас». Тут, конечно, мы задаем вопрос: куда пойти зарабатывать? Иногда студенты подрабатывают курьерами. Но все-таки есть и те, кто говорит: «Да, я готов прямо сейчас устроиться в IT-компанию, я там тоже буду быстро расти, и у меня все будет хорошо». И эта позиция обоснованна, ведь технологичные корпорации дают прекрасные карьерные маршруты. И мы как университет должны находить свое новое место, переосмыслять то, каким должен быть современный вуз. Многие наши студенты, если не большинство, действительно работают уже во время обучения в бакалавриате, даже без оконченного высшего», – поделился он.

В свою очередь, управляющий банка ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова отметила, что, по данным Росстата, у тех, кто получил «вышку», в перспективе больше возможностей – в том числе по размеру заработной платы. «Статистика такова, что на 28-37 лет приходится пик, когда ты можешь заработать свой максимум. И его ты еще должен сберечь для своего будущего. А у IT-отрасли большее плато: айтишники не идут в 44 года на спад. И это важный аргумент. Более того, есть прямая корреляция уровня высшего образования с заработной платой, что тоже подтверждает Росстат. И вот эти метания ребят – «я курьером сотню-то заработаю, почему я в 22-23 года должен еще учиться?» – разбиваются о неумолимые цифры статистики. Каркас образования должен быть», – резюмировала она.

Кого заменит ИИ – сантехника или айтишника?

Конкурировать за кадры IT-отрасли приходится еще и с сектором рабочих специальностей. По данным hh.ru, востребованность последних растет, и нередко медианные значения по зарплатам там бывают выше, чем в сфере информационных технологий.

Однако ситуация некритична, пояснила «Новому Дню» Екатерина Колесникова. «Есть люди, которые хотят и любят работать руками, и важно, чтобы это были хорошо оплачиваемые профессии. В конце концов, мы большую часть жизни проводим на работе, и нужно, чтобы человек получал удовольствие от того, что он делает. Плохо, когда ты хочешь быть айтишником, а работаешь сантехником и делаешь свою работу непрофессионально, хотя у тебя в IT призвание», – подчеркнула она.

А вот популярную в интернете «страшилку» о том, что специалистов в сфере IT заменит искусственный интеллект, эксперты развеяли. «Могу сравнить: раньше было много бухгалтеров, считали они вручную, на счетах, потом появились калькуляторы. Стало меньше бухгалтеров? Нет, не стало. Просто они используют другие инструменты в работе. Возвращаясь к ИИ, есть исследование, что после появления искусственного интеллекта люди стали работать не меньше, а на несколько часов больше – примерно на два часа. Возможности увеличиваются, и они позволяют делать больше, качественнее», – добавила Колесникова.

Максим Новиков подтвердил, что некоторый страх и среди студентов, и среди преподавателей вуза, и среди компаний-партнеров о том, что всех заменит ИИ, есть, но на деле выходит по-другому. «Два года назад, когда студенты приходили на первый курс, мы предлагали им в течение первого семестра разработать готовый IT-продукт, который оценили бы специалисты отрасли. Предлагали с некой опаской – справятся или нет? Но уже тогда студенты со скрипом, но справлялись. В прошлом году, когда возможности ИИ выросли, студенты уже не испытывали проблем с разработкой продукта. В этом году мы усложнили задачу – и в первые же дни обучения предложили первокурсникам поучаствовать в хакатоне и сделать за три дня такой продукт. И у всех получилось, у каждой команды», – привел пример глава бакалавриата радиофака. По его словам, государство открыто декларирует потребность в специалистах высокой квалификации. «Эта история будет отправной точкой для повышения сложности и интересности всех образовательных программ», – добавил он.

Екатерина Колесникова, в свою очередь, подтвердила: IT-компании готовы к взаимодействию с вузами, чтобы на выходе получать подготовленных к решению практических задач специалистов. «Мы делаем акцент на том, чтобы развивать молодежь, потому что это самый быстрый способ набрать в команду профессионалов. В том числе через соглашения с вузами. Вместе с УрФУ мы делаем классные мероприятия: проводим интенсивы в гибридном формате, учим ребят онлайн, а самых активных приглашаем в IT-лагерь, по итогам которого лучших берем себе. Это наша возможность совместно с университетом растить готовых «мидлов», которых не надо обучать и адаптировать, которые могут самостоятельно выполнять сложные задачи», – подчеркнула эксперт Т1.

