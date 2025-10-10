В столкновении «Лады» и «Пежо» погиб один из водителей (ФОТО)

Вечером 9 октября на Объездной дороге в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, один человек погиб.
Как сообщает пресс-служба горГАИ, столкнулись попутные «Лада» и «Пежо», от удара их вынесло на разделительную полосу. «Пежо» ударился об опору надземного пешеходного перехода, после чего встал передней частью вертикально относительно земли.
35-летний водитель автомобиля «Лада» погиб на месте ДТП. В каком состоянии он находился в момент аварии, будет установлено по результатам химико-токсикологическоцй экспертизы.
43-летний водитель «Пежо» – житель Екатеринбурга, стаж управления автомобилем 25 лет, к административной ответственности привлекался 13 раз. В момент аварии был трезв.
По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
Екатеринбург, Елена Владимирова
