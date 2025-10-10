Житель Нижней Туры пытался сжечь четверых знакомых в гараже

В Нижней Туре арестован 20-летний местный житель, который решил сжечь четверых знакомых в гараже.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 4 октября. Обвиняемый из личной неприязни поджог гараж, внутри которого находились четверо его знакомых – трое мужчин 46-50 лет и 44-летняя женщина. Убедившись, что огонь разгорелся, он убежал с места происшествия. К счастью, пожар заметили прохожие и вызвали сотрудников МЧС. Огонь потушили, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Нижнетуринский городской суд отправил его в СИЗО до 4 декабря.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

