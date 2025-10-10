Владелец «крузака» не оплатил парковку и пошел судиться из-за этого

Владелец Toyota Land Cruiser получил штраф 3 тысячи рублей за неоплату парковки на улице Луначарского, 136, но решил судиться – автомобилист ссылался на отсутствие информации о количестве бесплатных минут, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина сначала попытался обжаловать постановление в Октябрьском райсуде Екатеринбурга, но безуспешно: неоплата парковки не была вызвана чрезвычайными или непреодолимыми обстоятельствами. Затем он подал апелляцию в областной суд. Однако там также отказали в удовлетворении иска, поскольку дорожный знак платной парковки содержит ссылку на официальный сайт, где размещены все правила.

«То, что лицо по своему усмотрению не ознакомилось с указанными правилами, не исключает его вины», – определил суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

