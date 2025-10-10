российское информационное агентство 18+

Пятница, 10 октября 2025, 12:19 мск

Над Екатеринбургом повис странный желтый смог

Над Екатеринбургом повис странный желтый смог. Его видно невооруженным глазом. Горожане жалуются на запах гари, особенно жители невысоких этажей. «Окна не оставишь на проветривание – ощущение, что в квартире гараж какой-то по запаху», – жалуется житель центра Леонид.

Напомним, с 6 октября в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. «Отмена предупреждения с 20 часов 10 октября», – уточнили в Уральском метеоцентре.

Екатеринбург, Елена Сычева

