Над Екатеринбургом повис странный желтый смог. Его видно невооруженным глазом. Горожане жалуются на запах гари, особенно жители невысоких этажей. «Окна не оставишь на проветривание – ощущение, что в квартире гараж какой-то по запаху», – жалуется житель центра Леонид.

Напомним, с 6 октября в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. «Отмена предупреждения с 20 часов 10 октября», – уточнили в Уральском метеоцентре.

Екатеринбург, Елена Сычева

