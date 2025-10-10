Два боксера RCC отправляются на Филиппины ради «триллера»

На Филиппинах пройдет турнир «Триллер в Маниле», анонсированный международной федерацией бокса IBA и лично спортивной легендой Мэнни Пакьяо. Сразу два екатеринбургских боксера отправятся туда и будут принимать участие в титульных поединках. Оба представляют команду RCC Boxing Promotions.

Георгий Юновидов, который уже владеет титулом чемпиона мира WBA, выйдет на ринг за еще одним поясом. Его ждет бой против американца Джона Кантрелла – победитель заберет титул IBA.PRO.

Вадима Тукова ждет противостояние против Сена Агбеко из США. В этом поединке будет определен обладатель титула IBA.PRO Intercontinental.

Екатеринбург, Елена Сычева

