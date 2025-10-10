В уральских ТЦ открылись пункты вакцинации от гриппа

В торговых центрах крупных городов Свердловской области открылись выездные пункты вакцинации от гриппа.

В минздраве напомнили, что при их посещении при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, медицинский полис и СНИЛС, а также прививочный сертификат для внесения данных о прививке.

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа

Екатеринбург

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00

ТРЦ «Veer Mall» (просп. Космонавтов, 108Д) – 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00

ТРЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39) – 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00

ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) – 11 октября с 10:00 до 15:00

Асбест

ТЦ «Небо» (ул. Ленинградская, 26/2) – 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00

Каменск-Уральский

ТЦ «Сити Молл» (просп. Победы, 65) – 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00

Первоуральск

ТРЦ «Первый» (ул. Береговая, д. 1) – 10 октября с 12:00 до 19:00, 11 октября с 10:00 до 15:00

Екатеринбург, Елена Владимирова

