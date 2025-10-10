Электрички переходят на зимнее расписание

С понедельника, 13 октября, пригородные поезда на Свердловской железной дороге переходят на зимний график движения.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, отменяются «летние» поезда, курсировавшие с апреля по октябрь:

• №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;

• №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;

• №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;

• №6951/6952 Серов – Бокситы;

• №6954/6953 Бокситы – Верхотурье;

• №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской.

Кроме того, с 27 октября перестанет ходить пригородный поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи», последний рейс 26 октября).

На небольших остановочных пунктах СвЖД (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и др.) для некоторых пригородных поездов с 13 октября отменяются остановки, которые функционируют только летом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

