В выходные на Среднем Урале пойдет мокрый снег

На Свердловскую область движется холодный атмосферный фронт, который принесет с собой пасмурную погоду и дождь с мокрым снегом. В субботу, 11 октября, прогнозируются ночные заморозки до -2 °C, а при прояснении и до -5°. Днем температура воздуха не поднимется выше +7°, будет дуть холодный юго-восточный ветер с порывами до 14 м/с, сообщает Уральский гидрометцентр.

С 12 по 15 октября на Среднем Урале температура будет ниже на 2-4 градуса климатической нормы. «Западная периферия холодного антициклона над Западной Сибирью, обращенная к Уральским горам, на следующей неделе будет тесно соприкасаться с более теплым воздухом Европейской части России, что приведет к формированию зоны осадков. Вероятность их выпадения в виде снега, мокрого снега и дождя увеличится в западных районах Свердловской области 14 октября», – рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

