Вторчермет стал самым застраиваемым районом после Академического

Екатеринбург ставит рекорды по жилой застройке. По итогам третьего квартала 2025 года объем текущего строительства достиг отметки в 5,4 миллиона квадратных метров. Это на 7% больше, чем годом ранее.

«Максимально широкий ассортимент – это плюс для покупателей, но минус для девелоперов. Конкуренция на рынке Екатеринбурга продолжает увеличиваться», – отмечает глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем телеграм-канале Reburg Ekb.

Причем самым быстрорастущим локальным рынком в последние 12 месяцев стал Вторчермет. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, этот район по темпам жилой застройки вышел на второе место в городе, уступая только Академическому. Основные девелоперские проекты реализуются на площадке по улице Титова. Эту территорию осваивают сразу семь строительных компаний.

Переизбыток квартир на рынке недвижимости Екатеринбурга фиксируется с прошлого года – после отмены льготной ипотеки. Однако риэлторы считают, что эта ситуация не будет способствовать снижению цен на первичное жилье. Тем не менее, на определенные объекты застройщики могут устраивать акции и давать значительный дисконт.

Екатеринбург

