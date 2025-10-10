российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 15:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Вторчермет стал самым застраиваемым районом после Академического

Екатеринбург ставит рекорды по жилой застройке. По итогам третьего квартала 2025 года объем текущего строительства достиг отметки в 5,4 миллиона квадратных метров. Это на 7% больше, чем годом ранее.

«Максимально широкий ассортимент – это плюс для покупателей, но минус для девелоперов. Конкуренция на рынке Екатеринбурга продолжает увеличиваться», – отмечает глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем телеграм-канале Reburg Ekb.

Причем самым быстрорастущим локальным рынком в последние 12 месяцев стал Вторчермет. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, этот район по темпам жилой застройки вышел на второе место в городе, уступая только Академическому. Основные девелоперские проекты реализуются на площадке по улице Титова. Эту территорию осваивают сразу семь строительных компаний.

Переизбыток квартир на рынке недвижимости Екатеринбурга фиксируется с прошлого года – после отмены льготной ипотеки. Однако риэлторы считают, что эта ситуация не будет способствовать снижению цен на первичное жилье. Тем не менее, на определенные объекты застройщики могут устраивать акции и давать значительный дисконт.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Россия, Экономика,