Свердловчане получили премию «Гордость нации»

Екатеринбург, Октябрь 10 (Новый День) – Награждение победителей окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость нации» состоялось в Екатеринбурге. По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера церемонию открыл заместитель главы региона Василий Козлов. Семь представителей Среднего Урала были отмечены наградами в этом году.

От Свердловской области на конкурс поступила 31 заявка. В числе претендентов – авторы проектов, направленных на сохранение и развитие родных языков и культур народов России, укрепление межнационального согласия; журналисты, руководители библиотек и образовательных учреждений; студенты, вовлечённые в общественную деятельность; ветераны войн, представители центров патриотического воспитания и добровольческих движений, в том числе волонтёры СВО.

Победителем в номинации «За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия» стал доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета Алексей Старостин. Он выступил инициатором межрегиональной конференции «Ислам на Урале: история, современность, вызовы», которая со временем переросла в масштабный проект «Межконфессиональный диалог на Урале».

Победителями в номинации «Поколение Ум» стали студенты Серовского политехнического техникума. Ребята активно реализуют проекты, направленные на продвижение культурного многообразия. Один из них – «Маршрут памяти», цель которого – сохранение и популяризация памяти о героях Великой Отечественной войны.

За вклад в сохранение и развитие культуры народов России отмечена председатель правления региональной общественной организации «Конгресс татар Свердловской области» Фавия Сафиуллина – журналистка, телеведущая и главный редактор газеты «Саф чишмэ». Организация, которую она возглавляет, проводит национальные праздники, фестивали и конкурсы.

В 2025 году учреждена новая номинация – «Одна на всех», посвящённая Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Среди награждённых – ветеран Великой Отечественной войны Николай Власов, совместно с общественной организацией «Белорусы Урала» он участвует в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи. За мужество и боевые заслуги он награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Всероссийская общественная премия «Гордость нации» учреждена в 2020 году по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Одной из ее главных целей является укрепление межнационального согласия и единства российской нации. Губернатор Свердловской области Денис Паслер неоднократно подчёркивал, что в регионе ведётся системная работа по гармонизации межэтнических отношений, – сообщили в департаменте информполитики главы региона.

«Премия «Гордость нации-2025» имеет особое значение для нашей страны. Она объединяет выдающихся представителей народов России, чьи достижения помогают сохранять культурное наследие, языковое многообразие и традиции. Такие инициативы способствуют укреплению доверия и взаимного уважения между людьми, формируют атмосферу единства и гражданской ответственности. Поддерживая проект на федеральном уровне, мы тем самым вносим вклад в развитие межнационального диалога и укрепление общероссийской идентичности», – отметил на церемонии Василий Козлов.

