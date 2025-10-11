«Уралочка» одолела московских волейболисток – это первая победа на чемпионате России

В пятницу вечером в ДИВСе прошел первый домашний матч волейбольной команды «Уралочка-НТМК» – свердловская команда выиграла московскую «Заречье-Одинцово».

Обновленный состав команды показал себя в хорошей форме: свердловские волейболистки взяли все три партии – 25:23, 25:17 и 25:17.

«В этот сезон у нас отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб и, главное, у нас большая поддержка наших болельщиков как в Екатеринбурге, так и в Нижнем Тагиле. Мы знаем, что от нас ждут ярких матчей и побед, и, конечно, высоких результатов. «Уралочка» всегда отличалась бойцовским характером. Будем радовать вас красивой игрой и бороться за каждый мяч», – пообещала на недавней предсезонной конференции связующая и капитан «Уралочки-НТМК» Ирина Сорокина.

Для «Уралочки-НТМК» это второй матч в рамках Суперлиги-2025. В первом матче наши волейболистки встретились с командой «Ленинградка», но проиграли. Следующая игра пройдет в Саратове – «Уралочка» поборется за победу с саратовским «Протоном».

«Наш состав, девочки, готовы к тому, чтобы играть с самыми сильными соперниками. Первый матч в чемпионате России в этом сезоне с «Ленинградкой» вселяет уверенность, что нам все по плечу. Мы будем стараться развивать наши 25 побед. Это сложно, но в то же время это показывает наши возможности и вселяет уверенность на хорошее будущее», – отметил вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь.

Напомним, что «Уралочка-НТМК» – это женская волейбольная команда, представляющая Свердловскую область. Старшим тренером команды является Николай Карполь, главным тренером – его внук Михаил Карполь.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube