Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение – 12 октября местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Спасатели рекомендуют свердловчанам не гулять рядом с рекламными щитами и не парковать автомобили под деревьями и другими конструкциями, которые могут упасть. Во время непогоды в домах лучше закрыть окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

В ближайшие дни в Свердловской области будет холодно. Температура днем не превысит +5⁰, а ночью прогнозируются заморозки до -7⁰. В понедельник с большой вероятностью пойдет мокрый снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

