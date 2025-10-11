Под Екатеринбургом погиб водитель, который пошел на запрещенный обгон

На Сибирском тракте районе СНТ «Колос-33» накануне вечером произошла смертельная авария. 10 октября около 19:05 автомобиль «Киа» пошел на обгон в зоне действия запрещающего знака и столкнулся с машиной «Опель», а затем наехал на «Пежо», который двигался по встречной полосе. В результате полученных травм водитель «Киа» скончался до приезда скорой. Еще два пассажира легковушки – мужчины 42 и 43 лет – получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщает Госавтоинспекция, за рулем «Киа» находился 42-летний мужчина. Его стаж вождения составлял 17 лет, к административной ответственности привлекался 8 раз. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности. В каком состоянии был водитель, установит химико-токсикологическая экспертиза.

Водители «Опель» и «Пежо», обе женщины, в ДТП не пострадали. На месте происшествия работал следственно-оперативная группа, ведется расследование обстоятельств аварии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

