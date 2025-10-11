На станции «ВИЗ» поезд сбил пожилого мужчину

Сегодня днем на железнодорожной станции «ВИЗ» в Екатеринбурге поезд сбил насмерть 74-летнего мужчину. По данным следователей, причиной трагедии стали неосторожные действия самого погибшего – он переходил пути в неположенном месте.

Сотрудники СК на транспорте проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Расследование взято на контроль Уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

