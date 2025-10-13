На Урале температура воздуха упала до -12

В Свердловской области резко похолодало. Средняя суточная температура 12 октября была ниже нормы на 3-6°.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, ночью наиболее низкая температура -10,4…-12,6° была отмечена в Североуральске, Тавде, Ивделе, самая высокая -0,6…+0,8° на крайнем юго-западе (Михайловск, Красноуфимск). На остальной территории области было -4…-8°, в Екатеринбурге днем +3,1°, ночью -5,4°. Осадков не наблюдалось.

Начиная с 14 октября пойдет мокрый снег, на севере области возможен гололед. В целом середина и вторая половина недели ожидаются теплее прошедших выходных дней на 3-5°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

