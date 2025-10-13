Виновного в смерти пациентки врача оставили на свободе

Суд в Нижнем Тагиле не стал отправлять в колонию хирурга-эндоскописта, которого признали виновным в смерти пациентки. Все произошло в декабре 2022 года в Демидовской больнице, тогда местную жительницу госпитализировали для плановой операции. Но оказалось, что врач не учел индивидуальные особенности больной и имеющиеся у нее противопоказания – и во время хирургического вмешательства допустил повреждение желчного протока женщины. Кроме того, он не обеспечил профилактику осложнений и вообще пренебрег необходимостью тщательной проверки диагноза.

Женщина умерла. Врачу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Суд назначил хирургу наказание в виде 2 лет ограничения свободы, но от отбывания наказания доктор освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Екатеринбург, Елена Сычева

