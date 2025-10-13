Пенсионер из Талицкого района погиб при столкновении с трактором «Беларусь»

В воскресенье вечером на 3-м километре автодороги Смолинское – Зарубина в Талицком районе столкнулись автомобиль Chevrolet Lanos и трактор «Беларусь».

Как сообщили в облГАИ, 76-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Пенсионер погиб на месте. Он был жителем деревни Упорова Талицкого района.

У 40-летнего водителя трактора из села Смолинское не было прав на управление самоходной машиной. Освидетельствование показало отсутствие признаков алкогольного опьянения.

Талица, Елена Владимирова

