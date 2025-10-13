Уральский фельдшер спас в турецком самолете молодую маму, которой стало плохо

Фельдшер из Артемовской центральной районной больницы Игорь Степаненко вывел из шокового состояния 22-летнюю Елизавету, с которой летел в одном самолете из Антальи в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, самолет попал в зону турбулентности, и у молодой женщины, которая летела с курорта с маленьким ребенком и мужем, случился приступ паники: она резко побледнела, начала задыхаться, артериальное давление упало до 70, а пульс участился до 120 ударов в минуту. Игорь Степаненко пришел на помощь пассажирке. Фельдшер почти 23 года посвятил медицине, работал в реанимации, в службе скорой медицинской помощи, и накопленный опыт ему пригодился.

Ситуацию осложняло то, что это был рейс турецкой авиакомпании, экипаж не говорил по-русски, кроме того, кормящей матери противопоказано большинство препаратов.

«Помощь нужно было оказывать, пришлось действовать самому с тем, что есть. Положил пациентку в проход между креслами, успокоил, показал, как дышать. Попросил принести для нее крепкий чай с сахаром, дал таблетку валерьянки, разговорами отвлекал, просто стабилизировал состояние», – рассказал Игорь Степаненко.

В результате профессиональных действий доктора приступ паники миновал, самочувствие пассажирки пришло в норму.

Артемовский, Елена Владимирова

