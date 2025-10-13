В Екатеринбурге соберутся вирусологи со всей России

В Екатеринбурге 15 октября пройдет конгресс «Уральские вершины», посвященный респираторным инфекциям, на него приедут врачи-вирусологи со всей России. В частности, медики будут обсуждать как лечить и как профилактировать ОРВИ, грипп, коронавирусы, а также более редкие заболевания – коклюш и лихорадку Денге.

В числе докладчиков главный инфекционист Минздрава РФ в СЗФО и директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, глава федерального НИИ вирусных инфекций Роспотребнадзора Александр Семенов, главный инфекционист минздрава Свердловской области Марина Холманских и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

