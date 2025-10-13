российское информационное агентство 18+

Понедельник, 13 октября 2025

За неделю мошенники выманили у уральцев больше 21 млн

Мошенники выманили у жителей Екатеринбурга больше 21 млн рублей за неделю. Такие данные обнародовало отделение по связям со СМИ городского управления МВД России.

В числе прочих жертв мошенников – 28-летний инженер, который лишился 3 млн рублей, включая сбережения. Также мужчина взял деньги в долг у друзей и оформил кредиты. По какой именно схеме действовали мошенники в этом случае, не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

