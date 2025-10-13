За месяц на Урале сильнее всего подорожали помидоры и сладкий перец

В Свердловской области в сентябре значительнее всего поднялись цены на помидоры, сладкий перец, груши. А вот картофель и морковь, наоборот, стали гораздо дешевле.

Как сообщает Свердловскстат, помидоры с начала до конца сентября подорожали на 20,7% (до 186 рублей), сладкий перец – на 9,9%, груши – на 6,5%. Примерно на 2-3% выросли цены на яйца, пельмени и сосиски.

А дешевели в сентябре в основном овощи. Так, цена на картофель за месяц упала на 31,9% (до 31,5 рубля), морковь подешевела на 26,5% (до 40 рублей), свекла – на 25% (до 32 рублей). Немного дешевле стали гречка и огурцы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

