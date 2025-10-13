На Солнце возобновились сильные вспышки, несмотря на прогнозы о том, что на какое-то время активность звезды утихнет. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, сейчас на поверхности действуют два активных центра размером примерно по 150 тысяч км каждый, в которых Солнце сжигает энергию, выброшенную накануне из глубины звезды и все еще продолжающую поступать.

«Каждый всплеск – вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет). Непонятно, если честно, откуда все это взялось. У звезды было довольно бурное окончание сентября и начало октября, и не должна была она так быстро восстановиться», – уточнили в лаборатории.

Там добавили, что до Земли влияние нынешней активности на Солнце дойдет к среде-четвергу.

Екатеринбург, Елена Сычева

