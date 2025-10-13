В школьных пищеблоках начались внеплановые проверки

Роспотребнадзор начинает внеплановые проверки операторов школьного питания в Свердловской области. Санврачи контролируют содержание пищеблоков, соблюдение сотрудниками санитарно-эпидемиологических правил, а также правильность составления меню для детей.

«В предыдущем учебном году 2024/2025 было вынесено 405 постановлений о нарушении санитарных правил. К административной ответственности были привлечены 299 операторов питания, общая сумма штрафов составила около 4 миллионов рублей. Основные нарушения были связаны с использованием кухонного инвентаря без маркировки, нарушения режима мытья посуды, мытья овощей», – сообщила на пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Сычева.

По ее словам, в этом году случаев несоблюдения СанПиН выявляется меньше. Операторы питания реагируют на замечания и стараются улучшить свою работу. Однако в редких случаях все же встречаются повторяющиеся нарушения. Это связано с текучкой кадров на предприятии. Например, приходит новый повар и совершает те же ошибки в работе, что и предыдущий.

«Мы проводим обучающие семинары для образовательных организаций и операторов питания на темы: как соблюдать правила личной гигиены, проводить медицинский осмотр сотрудников пищеблока, как составить разнообразное меню с полезными блюдами. На семинарах отвечаем на все вопросы для профилактики нарушений», – отметила Светлана Сычева.

Также с 1 сентября 2025 года Роспотребнадзор проводит профилактические визиты в школьные столовые. До конца года такими проверками будут охвачены 45% свердловских школ.

