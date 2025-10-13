Алексей Вихарев призывает горожан защищать берег Шарташа от застройки

Депутат гордумы Алексей Вихарев призывает неравнодушных горожан принять участие в решении судьбы Изоплита.

Дело в том, что застройщик «Атомстройкомплекс» намерен построить в поселке 160 тысяч квадратных метров жилья. При этом инфрастуктура территории, по словам Вихарева, к такой нагрузке не готова.

«На комиссии по правилам землепользования и застройки Екатеринбурга в очередной раз рассмотрели проект «АТОМ-Шарташ» («Атомстройкомплекс») по застройке поселка Изоплит. Рядом с озером и парком планируют возвести более 160 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости – это несколько многосекционных домов высотой до 25 этажей. Будущих жильцов привлекают готовой социальной инфраструктурой, поблизости – детский сад № 219 (ул. Фабричная, 21) и школа № 21 (ул. Севастопольская, 1). Но уже сейчас понятно, что мест в этих образовательных учреждениях для новых жителей не хватит. К тому же новая стройка грозит значительными бюджетными затратами и транспортным коллапсом, вызовет широкий общественный резонанс», – пояснил глава фракции «ЕР» в гордуме.

По словам Алексея Вихарева, ранее профильная комиссия гордумы уже отказывала в строительстве возле озера Шарташ, ведь застройщик не соблюдает условия комплексного и устойчивого развития территории и ставит под угрозу окружающую природную среду.

«На прошедшей комиссии решили, что судьбу резонансного проекта должны определить люди – проголосовали за проведение общественных обсуждений. Призываю всех неравнодушных жителей Екатеринбурга проявить свою активную гражданскую позицию и выбрать будущее уникального природного памятника, нашего Шарташа!» – отметил депутат.

О дате проведения общественных слушаний по вопросу застройки Изоплита будет сообщено дополнительно.

Екатеринбург, Елена Васильева

