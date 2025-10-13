Волонтеры и полиция ищут пропавшего подростка

В Березовском вторые сутки ищут 17-летнего Давида Ракова, который пропал накануне в поселке Лосином. Поисками занимаются ОВД Березовского и волонтеры отряда «Прорыв».
«Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, огромная просьба звонить на горячую линию отряда «Прорыв» +79000440220 или в ОВД Березовского по телефону +7 343 694-75-00 или 112, 102», – сообщили поисковики.
Рост Давида 182 см, среднего телосложения, русые волосы, темные глаза. На момент пропажи был одет в спортивные серые штаны, белые кроссовки, толстовку с капюшоном, темно-коричневую куртку.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»