Сосиски и шоколад под запретом. Комиссия минобразования проверяет, чем кормят детей в школах

В Свердловской области общественники предлагают родителям школьников самостоятельно проверить, вкусно ли кормят их детей в школах. Для этого при региональном министерстве образования создана межведомственная рабочая группа по контролю качества питания. Она проводит выезды в школы, откуда поступают жалобы на невкусную еду в столовых.

«Поскольку мы не являемся ведомственным надзором, наша цель – не проверка, а мониторинг школьного питания. Мы приезжаем без предупреждения в школу. Рабочая группа, в которую также могут войти родители учеников, не только пробует блюда, но и смотрит на их подачу, размер порций, температуру еды. А также проверяет, соответствует ли школьное питание требованиям СанПин. Например, в правилах прописано, что детям нельзя давать сосиски, шоколад и карамель. Соответственно этих продуктов ни в каком виде не должно быть в школьных обедах», – рассказала на пресс-конференции член рабочей группы при минобразе Лариса Александрова.

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая добавила, что родители порой сами не знают, в чем заключается здоровое питание для детей. «В школе не добавляют в блюда майонез, а некоторые дети привыкли, что в домашней еде он есть. Поэтому еда в школе им кажется пресной и невкусной. По отзывам, которые мы собирали, самые нелюбимые блюда в школах – рыба, курица, овощной салат и каша. Иногда школьники предпочитают перекусить шоколадкой, чем получить горячий обед. Но задача школы – обеспечить детей здоровым питанием. Сейчас операторы стали прислушиваться к пожеланиям учеников, в некоторых школах есть альтернативные меню, где ребенок сам может выбрать себе блюда. Помещения столовых сейчас стали делать под кафе, и у школьников-подростков уже меняется отношение к еде – в кафе им даже манная каша вкусная», – отметила Людмила Золотницкая.

В Свердловской области в 2025 году на организацию горячего питания в школах потрачено порядка 8 миллиардов рублей. Школьными обедами обеспечены 100% учеников начальных классов и 95,5% учеников с 5 по 11 классы, сообщила первый замминистра образования Свердловской области Жанна Фрицко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube