На Урале задержали пенсионера: он попытался изнасиловать прохожую

В Каменске-Уральском полиция задержала 66-летнего пенсионера, которого обвиняют в попытке изнасилования. Пострадавшая – местная жительница 60 лет. Она шла по улице в поселке Олимпийском, когда на нее напал неизвестный и попытался надругаться над ней, повалив на землю. К счастью, на крики женщины откликнулся прохожий, который спугнул нападавшего.

Женщина обратилась в полицию. Злоумышленника быстро разыскали и задержали – оказалось, это житель поселка Мирный. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ.

Каменск-Уральский, Елена Сычева

