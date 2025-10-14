Сегодня – Покров. Пришло время невест

14 октября православная церковь отмечает Покров. Празднование приурочено к божественному явлению, произошедшему в середине 10 века в Константинополе, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров и пояс. В воскресный день, когда храм был переполнен верующими, юродивый увидел идущую по воздуху Богоматерь. Преклонив колени, Богородица стала молиться за христиан, а затем сняла с головы покрывало и распростерла его над храмом. Затем она исчезла, но верующие еще долго продолжали ощущать благодать, осенившую храм.

Согласно народному календарю, Покров – первое зазимье. До обеда на улице – осень, а после – зима. Покров также считался покровителем свадеб. Девушки, веря в силу Покрова, рано утром бежали в церковь и ставили свечи. Существовало поверье: кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет.

Екатеринбург, Елена Васильева

