На Урале объявлена пожарная опасность

В регионах Урала объявлена высокая пожарная опасность. Предупреждение касается Пермского края, Свердловской, Курганской и Челябинской областей. В ближайшие два-три дня, сообщили в Уральском метеоцентре, сохранится 4 класс горимости леса.

Напомним, что при этом в Свердловской области по ночам уже фиксируются минусовые температуры – до -12 градусов на севере региона, однако в ближайшее время возможно небольшое потепление.

Екатеринбург, Елена Сычева

