После вмешательства Бастрыкина против владельца собаки, напавшей на девочку, завели уголовное дело

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал объяснений у подчиненных из Свердловской области из-за нападения собаки на девочку в Нижнем Тагиле. Инцидент случился еще в августе – в СНТ «Весна» на девятилетнюю школьницу напало животное, которое находилось на самовыгуле. Собака была без поводка и намордника. Ребенку потребовала медицинская помощь из-за рваных ран и курс антирабической вакцины, однако до сих пор владелец агрессивного животного не был наказан, а уголовное дело, несмотря на обращение в полицию, не было возбуждено. На это главе СКР пожаловалась мать пострадавшей девочки.

«Моя дочь вместе с другими детьми стояли недалеко от заезда на нашу улицу, там их увидела эта собака, которая в один прыжок кинулась на спину моей дочери, повалив ее на землю. Вцепилась зубами в предплечье, расцарапала спину когтями. Н.В. (владелец собаки) выбежал из машины, схватил пса и уехал. Получается, что он просто бросил покалеченного ребенка на дороге, после чего сбежал. Оказалось, что он, забрав свою собаку, спрятался у себя дома и делал вид, что его нет там, машину запарковал подальше в сарай, а пса закрыл в вольере, как-будто тот там так и сидел. Минут через 10, когда понял, что мы никуда не уйдем до приезда полиции, он соизволил выйти к нам. Никаких слов сожаления, либо раскаяния им не было сказано. Он настаивал, чтобы заявление в полицию я не писала. Застрелил свою собаку, надеясь избежать наказания», – рассказала группе «Инцидент. Нижний Тагил» мать пострадавшей девочки Мария.

Она уточнила, что школьница провела пять дней в больнице, в том числе ей зашивали раны под общим наркозом, а прививки от бешенства ей ставят до сих пор – собака была убита, поэтому ее статус неизвестен. «На мое заявление из 21 отдела полиции пришел отказ в возбуждении уголовного дела», – добавила Мария.

По данному факту уголовное дело было возбуждено в СУ СКР по Свердловской области. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», – сообщили в центральном аппарате ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

