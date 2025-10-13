Памятник царю, который все принимали за монумент красноармейцам, сделали объектом культурного наследия (ФОТО)

Памятник императору Александру II в селе Щелкун Сысертского района включили в региональный перечень объектов культурного наследия (ОКН).

Как говорится в постановлении управления по госохране ОКН, полное название объекта – «Памятник Царю освободителю Александру II от благодарных крестьян Щелкунской волости (в честь освобождения крестьян от крепостного права)», 19 февраля 1911 г.».

С этим памятником связана интересная история. Как писала несколько лет назад сысертская газета «Маяк», в годы советской власти памятник царю переделали в памятник героям Гражданской войны, причем со временем эта история забылась. В 2015 году монумент решили отреставрировать. Вот тогда-то на нем и обнаружили изначальную надпись – «Отъ благодарныхъ крестьянъ». После этого было решено памятник императору восстановить, а героям Гражданской войны поставить новый.

Сысерть, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube