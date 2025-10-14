российское информационное агентство 18+

14 октября 2025

Петр Ян проведет бой за титул чемпиона UFC

Боец Петр Ян из команды «Архангел Михаил» подписал контракт на бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Соперником станет действующий обладатель пояса Мераб Двалишвили, об этом сообщили в пресс-службе бойцовского клуба, который представляет Ян.

Поединок пройдет 6 декабря в США, вдвойне интересно, что это – реванш. Впервые спортсмены встретились в марте 2023-го, тогда победу решением судей одержал Мераб. Позже стало известно, что Петр вышел на бой с тяжелой травмой правой руки, которая помешала бойцу работать полноценно.

С тех пор Петр провел три боя в UFC и одержал три победы, в том числе над бывшим чемпионом организации Дейвесоном Фигерейдо. Мераб после победы над Петром провел пять успешных поединков и закрепил за собой статус доминирующего чемпиона организации.

Екатеринбург, Елена Сычева

